Milan Futuro, ufficiale il ritorno in Italia di un talento ex Juve

Dopo aver lanciato il progetto seconda squadra, il Milan mette a segno uno dei colpi più importanti in prospettiva. Il club rossonero ha infatti ufficializzato il ritorno in Italia di Nicolò Turco , attaccante che aveva lasciato la Juventus appena un anno fa per trasferirsi al Red Bull Salisburgo . Un'esperienza che adesso si è già conclusa, con il classe 2004 che si prepara ad affrontare il campionato di Serie C .

Questo il comunicato con cui il club rossonero ha ufficializzato l'acquisto del talento classe 2004: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto di opzione, le prestazioni sportive di Nicolò Turco dal Fußballclub Red Bull Salzburg. Nicolò, nato a Tortona il 15/01/2004, è cresciuto nelle giovanili della Juventus, per approdare nella stagione 2023/2024 al Fußballclub Red Bull Salzburg. Nicolò entra a far parte della rosa di Milan Futuro ".

Milan Futuro, i numeri di Turco

Nell'ultima stagione con la seconda squadra del Red Bull Salisburgo Nicolò Turco ha realizzato solo una rete, saltando diverse partite per via di alcuni problemi fisici. Nei cinque anni trascorsi nelle giovanili con la Juve si era però dimostrato come un grande talento, che ora spera di ritrovarsi in coppia con Camarda nel Milan Futuro in Serie C.

