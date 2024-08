Ntenda, un altro Next Gen ai saluti: ufficiale la cessione alla Spal

Cristiano Giuntoli e tutta la squadra mercato della Juventus è al lavoro tra entrate e uscite in queste ultime ore della sessione estiva. Alla mezzanotte del 30 agosto, dunque nella giornata di domani, si chiuderanno le porte del calciomercato e fino a gennaio poi non sarà più possibile fare movimenti. Per questo motivo, oltre agli acquisti per rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta , i bianconeri stanno lavorando alle uscite. Dopo aver salutato Chiesa, restano da piazzare anche Arthur e Kostic, ma anche con la Next Gen la Juve sta lavorando per puntellare la rosa. Dopo l'innesto di Faticanti (deve essere ufficializzato dopo le visite mediche), i bianconeri salutano diversi ragazzi: da Riccio e Muharemovic fino a Facundo Gonzalez e ora anche Ntenda.

Ntanda saluta la Juve Next Gen: il comunicato

Un altro difensore ceduto dalla Juventus Next Gen. Dopo l'ufficialità al Feyenoord di Facundo Gonzalez, arriva anche quella per la cessione di Ntenda alla Spal. Resta in italia il francese e sempre in Serie C. Di seguito la nota ufficiale del club bianconero: "Finisce l’avventura in bianconero di Jean-Claude Ntenda, difensore francese classe 2002 che si trasferisce alla SPAL a titolo definitivo. Per lui 33 partite con la Juventus Primavera e 11 presenze in carriera con la Juventus Next Gen - cinque delle quali nella prima parte della passata stagione, impreziosite da un bellissimo gol contro la Pro Vercelli in Coppa Italia Serie C, prima del passaggio in prestito al Sion negli ultimi mesi dell’annata 2023/24. Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro!".

