"Rabiot al Barcellona, ma serve l'assist della Nike"

Dopo la fine del suo contratto con la Juventus , Adrien Rabiot è ancora tra gli svincolati. Una situazione paradossale, visto l'inizio di ormai tutti i grandi campionati. Proprio in questi ultimi giorni il francese potrebbe però diventare un'importante occasione soprattutto per il Barcellona , ancora alla ricerca di rinforzi per la squadra di Flick . I blaugranao avevano infatti messo Chiesa nel mirino, ma sono stati superati dal Liverpool.

Barcellona, idea Rabiot a zero

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Sport, il Barcellona starebbe prendendo in considerazione il profilo di Adrien Rabiot. I blaugrana sono infatti alla ricerca di un rinforzo proprio a centrocampo dopo il grave infortunio del giovane Marc Bernal. Un'operazione non comunque così semplice, soprattutto per le regole sul fair play finanziario imposte dalla Liga. L'ex Juve non è comunque considerato come una priorità dalla dirigenza blaugrana, ma solo con un'eventuale opportunità da cogliere.