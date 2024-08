Arthur, sorpresa Conte: è a un passo dal Napoli! Juve, cosa serve ora

Arthur Melo è a un passo dal Napoli. Rientrato alla Juventus dopo il prestito - con diritto di riscatto non esercitato - alla Fiorentina, il centrocampista brasiliano ex Barcellona potrebbe proseguire la propria carriera in Italia, alla corte di un grande ex bianconero: Antonio Conte. La trattativa tra le parti in causa procede spedita e la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta.