Non solo Faticanti, la Juve batte Inter e Milan: ecco il talento del futuro

Non solo la prima squadra, ma pure il Settore Giovanile della Vecchia Signora sta recitando la parte del leone sul mercato. Parecchi i talenti approdati in bianconero nelle ultime settimane con due blitz recenti piazzati rispettivamente dal responsabile del vivaio Michele Sbravati e dal ds della Next Gen Claudio Chiellini . Il primo è stato l’artefice dell’arrivo alla Juve di uno dei gioiellini più promettenti nel panorama italiano. Si tratta del terzino sinistro Jacopo Del Fabro, prelevato dall’Udinese. Il classe 2009 piaceva pure alle milanesi, ma la Vecchia Signora ha avuto la meglio nella corsa al nazionale italiano Under 15. Considerato in prospettiva un potenziale top player, inizierà la sua avventura juventina dalla formazione Under 16. Sognando di fare la scalata verso la Prima Squadra. Per arrivarci, Del Fabro dovrà sicuramente fare tappa in Next Gen, dove ieri è arrivato il centrocampista classe 2004 Giacomo Faticanti .

La Juve punta su Faticanti

La Juventus l’ha prelevato dal Lecce e crede tantissimo nell’ex Roma, che è desideroso di rilanciarsi dopo la scorsa annata avara di soddisfazioni tra i salentini e la Ternana. I giallorossi un paio d’anni lo persero a cuor leggero per appena 1 milione, nonostante fosse stato inserito nel classifica del Guardian dedicata ai migliori 60 talenti europei Under 20. Ai tempi delle giovanili romaniste veniva paragonato a un certo Daniele De Rossi, al quale somiglia pure nel temperamento, tanto da indossare la fascia da capitano nelle giovanili. L’avventura con l’Under 23 sotto la guida di Paolo Montero può rappresentare per l’ex pilastro della nazionale italiana U20 vice campione del mondo nel 2023 il trampolino di lancio verso la consacrazione. La Juve ci crede: per questo Chiellini si è adoperato per prenderlo e anticipare la concorrenza di alcune società di Serie B (Carrarese, Sudtirol e Cesena). Faticanti alla Continassa ritroverà l’amico e compagno in azzurro Luis Hasa, che ha declinato le avance del Frosinone nonostante i ciociari avessero l’intesa con la Juve per prenderlo a titolo definitivo a 1 milione più il 50% sulla futura vendita. Niente da fare. Il regista ha scartato questa possibilità e sembra orientato a restare, salvo clamorosi colpi di scena last minute. La sensazione è che lui e il suo agente Ramadani puntino di andare via a parametro zero l’estate prossima, monetizzando al massimo dal prossimo contratto. In tal senso un paio di club stranieri starebbero già monitorando la vicenda.