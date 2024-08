Sancho-Juve più difficile: Giuntoli ci prova e intanto saluta Djalò

Ultimo giorno di mercato e Cristiano Giuntoli prova a fare gli ultimi movimenti per regalare a Thiago Motta ancora un rinforzo. Tra entrate e uscite il dirigente bianconero si è mosso molto bene andando a prendere giocatori top in giro per l'Italia e non solo, ma resta ancora un nome in ballo: quello relativo a Jadon Sancho. Una pista sempre più complicata ma non del tutto tramontata. Chiaro è che per farlo arrivare alla Juventus in tempo c'è da fare una corsa contro il tempo. Intanto Giuntoli cede Djalò alla Roma liberandosi così di un altro elemento dopo le cessioni delle ultime settimane: Chiesa, De Sciglio a cui dovrebbe aggiungersi Arthur (verso Napoli) e forse anche Kostic.

Sancho-Juve, la situazione La situazione relativa a Sancho è molto complicata al momento, anche l'inserimento del Chelsea (che potrebbe mettere sul piatto Sterling messo alla porta da Maresca anche in conferenza) non aiuta ma nelle scorse ore Giuntoli ha provato ad alzare leggermente la cifra del prestito oneroso per convincere lo United di un suo possibile riscatto poi l'estate prossima.

Il Manchester vuole l'obbligo, ma al momento la Juve non può soddisfare questa richiesta. L'altra questione riguarderebbe l'ingaggio(9 milioni netti) che i bianconeri vorrebbero lasciare in gran parte ai Red Devils. Insomma, la distanza c'è ma la pista non è ancora tramontata del tutto. Lo United deve abbassare le pretese, anche se sepera un inserimento convincente dalla Premier, chiaro è che il rischio di tenersi un giocatore importante fuori dal progetto è abbastanza grande.

Djalò-Roma, i dettagli Sul fronte uscite, invece, Giuntoli ha lavorato per piazzare altri esuberi come Djalò ceduto alla Roma con un prestito oneroso a 1 milione e con un diritto di riscatto a favore dei giallorossi fissato a 9 milioni. Il club capitolino e Ghisolfi hanno dovuto virare sul centrale dopo i problemi durante le visite mediche per Danso che è stato rispedito in Francia al Lens. Proprio il club francese ha comunicato la sua perplessità circa la scelta: "Ci interroghiamo sulle ragioni che hanno portato a questa decisione. Si tratta di un calciatore che è stato sempre seguito e che nell'ultima stagione ha giocato più di 30 partite". Non è finita qui, però, perché intanto la Roma e il Milan hanno chiuso, in queste ultime ore frentiche di mercato, anche la questione scambio tra Saelemaekers e Abraham. Il primo sbarcherà a Fiumicino, mentre l'attaccante andrà in direzione San Siro in una trattativa chiusa con uno scambio di prestiti. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

