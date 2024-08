Torino, ufficiale Walukiewicz: percorso inverso per Pellegri e Sazonov

Torino ed Empoli hanno chiuso nelle ultime ore di mercato uno scambio che ha visto l'inserimento di ben tre giocatori. I granata, infatti, hanno deciso di mandare a giocare Pellegri e Sazonov per rinforzarsi in difesa con l'arrivo di Walukiewicz. Il polacco può portare più garanzie a livello d'esperienza e integrarsi al meglio nel modo di giocare di Paolo Vanoli. Il difensore è arrivato all'ombra della Mole, sponda granata, a titolo definitivo dal club toscano, mentre situazione diversa per gli altri due che hanno lasciato Torino in prestito per una sola stagione. Per l'attaccante classe 2001 l'occasione di trovare spazio con più continutà (sperando per lui anche di non avere più problemi fisici) e così anche per il centrale.