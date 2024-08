Rabiot, il Milan ci prova: vertice mercato per convincere l'ex Juve

Il Milan è al lavoro per rinforzare la squadra e fornire a Fonseca una rosa utile per affrontare sia la Serie A sia la nuova Champions League (qui le avversarie). I rossoneri allora, dopo Kone ormai destinato alla Roma, hanno rimesso gli occhi su Rabiot, svincolato dal 30 giugno dopo il mancato rinnovo con la Juventus. Il centrocampista francese non ha ancora trovato nessuna squadra e il club italiano potrebbe essere una soluzione ideale, visto che conosce bene il campionato.

Rabiot-Milan, previsto incontro con Veronique Nelle prossime ore è previsto un incontro con la mamma-agente Veronique. Il Milan potrebbe accelerare per convincere Rabiot, vista anche la possibile uscita di Bennacer, con l'Atletico Madrid che sta trattando per l'algerino. Con i rossoneri il francese andrebbe a colmare un gap fisico che si è notato soprattutto nelle prime due uscite di campionato della squadra di Fonseca e permetterebbe di utilizzare Loftus-Cheek sulla trequarti, nella posizione in cui ha fatto bene nella passata stagione.

Con la Juve il "Duca" ha realizzato 22 gol e 15 assist, garantendo però sempre integrità fisica, quello che serve anche al Diavolo. Sa fare gol e può essere utile per tante soluzioni in partita. Non resta che attendere per capire come si svilupperà il colloquio con la madre, che storicamente è un osso duro.

