"Sancho mi aspetto che resti al Manchester United": Ten Hag spiazza tutti!

“ Sancho? Per quanto ne so, mi aspetto che resti, sì. Siamo contenti di lui. Abbiamo bisogno di una buona squadra. Dobbiamo giocare tante partite fino a gennaio. Dopo la sosta giochiamo ogni tre giorni quindi abbiamo bisogno di opzioni ” - così Ten Hag nella conferenza stampa in vista del match di Premier League in casa contro il Liverpool del neo acquisto Chiesa . Ma appena la settimana scorsa, l'attaccante inglese è stato escluso contro il Brighton, facendo presuppore non fosse parte del progetto dell'olandese. Parole di circostanza? Mancano poche ore alla fine del calciomercato e presto si saprà la verità.

Sancho resta al Manchester United?

Dopo le tante puntate, la telenovela Sancho potrebbe concludersi con un finale inaspettato? La trattativa con la Juventus si è complicata (qui i motivi) e il countdown per la fine del calciomercato si sta avvicinando allo zero. "Abbiamo bisogno di lui". Ten Hag è stato chiaro. Il tecnico ha parlato anche del passaggio di McTominay al Napoli: "Era così importante per la nostra squadra, è stato al Manchester United per oltre 22 anni. Ma sfortunatamente ci sono delle regole da rispettare sul mercato e i giocatori dell'accademia, portano più valore. Non è la cosa giusta da fare, ma per tutti, per tutte le parti, è un buon affare. Per Scott, è contento. Ovviamente, per il Napoli, un giocatore molto bravo, ma anche per noi". Poi ha concluso parlando del progetto: "Siamo ancora in una fase di transizione. Abbiamo giocatori giovani, proveniente dell'accademia e ora dobbiamo costruire una squadra per il futuro. Liverpool di Slot? I giocatori, le partnership e le relazioni in quella squadra sono molto chiare, e lui le ha ereditate dagli anni passati. Ma ho notato anche alcune novità".