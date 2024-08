Danso, il durissimo sfogo: "Valutazioni sconcertanti dei medici della Roma"

ROMA - È saltato in extremis, a un passo dall'ufficialità, il passaggio di Kevin Danso dal Lens alla Roma . Il calciatore austriaco, infatti, nella Capitale per svolgere le visite mediche prima di mettere nero su bianco il proprio contratto con il club giallorosso, ultimo step di un affare da 25 milioni di euro, non ha ricevuto l'idoneità sportiva . Il calciatore, pertanto, che ha sfogato la propria frustrazione in una storia Instagram, come annuciato dal club francese proprietario del cartellino, farà ritorno alla base.

Lo sfogo di Danso

"Sono deluso e sconvolto per gli eventi degli ultimi giorni e per il mancato trasferimento all'AS Roma. Sono molto sorpreso dal presunto motivo del fallimento del trasferimento. Sia i medici della Federcalcio austriaca (ÒFB) che il dipartimento medico dell'RC Lens mi hanno monitorato attentamente e mi hanno visitato regolarmente negli ultimi anni. Più di recente, sono stato valutato a fondo all'inizio del pre-campionato a Lens e non sono mai state riscontrate irregolarità. Pertanto, le interpretazioni del controllo medici a Roma sono sconcertanti e completamente incomprensibili per me e il mio team. Ora discuterò la mia situazione con i responsabili del Lens e dell'ÒFB", lo sfogo del calciatore in una storia Instagram.

