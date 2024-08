Aston Villa, non solo Iling: ufficiale addio di Barrenechea, va al Valencia

Dopo Samuel Iling-Junior , anche Enzo Barrenechea lascia subito l' Aston Villa . Il centrocampista argentino classe 2001 era arrivato in Premier League solo pochi mesi fa nell'operazione che ha portato Douglas Luiz alla Juventus . Un colpo dettato dalla necessità degli inglesi di fare cassa per rientrare nei parametri del fair play finanziario, ma che evidentemente non ha convinto Unai Emery . L'ex Frosinone si trasferisce così in Spagna al Valencia

Il club inglese ha ufficializzato così il trasferimento del centrocampista ex Juve al Valencia con la formula del prestito secco: "L' Aston Villa può confermare che Enzo Barrenechea si è unito al Valencia in prestito. Il centrocampista ha firmato per Villa all'inizio di quest'estate dalla Juventus e ha giocato durante i preparativi pre-stagionali di Unai Emery . Barrenechea ha iniziato la sua carriera al Newell's Old Boys nella sua nativa Argentina prima di trasferirsi in Europa con il Sion. La scorsa stagione è stato in prestito al Frosinone, squadra di Serie A, collezionando 39 presenze".

Valencia, il benvenuto per Barrenechea

Questo invece l'annuncio con cui il Valencia ha voluto dare il suo benvenuto all'argentino: "Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con l'Aston Villa per l'ingaggio di Enzo Barrenechea fino al 30 giugno 2025. Il calciatore argentino (22/05/2001) arriva al Camp de Mestalla in prestito per una stagione per rafforzare il centrocampo e aumentare la competitività a centrocampo della squadra di Rubén Baraja, alla quale può contribuire con lavoro difensivo, recuperi, equilibrio e continuità. Formatosi nelle categorie giovanili del Newell's Old Boys, ha fatto il salto in Europa all'età di 18 anni quando è stato reclutato dalla Juventus ed è stato ceduto in prestito all'FC Sion (Svizzera). È poi tornato a Torino, dove ha terminato il suo sviluppo fino a debuttare in una partita di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Durante la stagione 2023-24, Enzo Barrenechea ha giocato la sua prima stagione completa nell'élite in prestito dalla Juventus Torino al Frosinone Calcio in Serie A, dove è diventato un giocatore chiave per la sua squadra nelle 39 partite giocate e le sue buone prestazioni lo hanno spinto a firmare per l'Aston Villa in Premier League quest'estate. Il nuovo giocatore del Valencia CF si allenerà con i suoi nuovi compagni di squadra questo venerdì".