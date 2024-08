Inter, Palacios è ufficiale: il comunicato del club nerazzurro

MILANO - Dopo giorni di attesa, per motivi burocratici, è ufficiale l'arrivo di Palacios all'Inter. Lo ha reso noto lo stesso club nerazzurro con una nota ufficiale sul proprio sito ufficiale. Rinforzo per Inzaghi con il 21enne difensore argentino che ha atteso l'arrivo del vice-Bastoni, anche se ovviamente avrà bisogno di tempo per inserirsi nei meccanismi del gioco nerazzurro e conoscere le richieste tattiche del tecnico. Risolte le pratiche con Talleres e Independiente Rivadavia, Palacios è ora un nuovo giocatore dell'Inter.