Juve Next Gen, è già addio per Quattrocchi: ufficiale il prestito alla Cavese

Dopo essere arrivato a parametro zero dall'Estudiantes per rinforzare la rosa della Next Gen, Juan Ignacio Quattrocchi lascia già la Juventus. Il club, dopo aver permesso a Paolo Montero di valutato in ritiro, ha infatti deciso di cederlo in prestito secco per una stagione alla Cavese, squadra militante sempre nello stesso girone dei bianconeri. Stessa sorte per il portiere Stefano Gori, che passa allo Spezia.

Juve Next Gen, ufficiale il prestito di Quattrocchi Questo il comunicato con cui la Juventus ha annunciato la partenza del talento argentino classe 2004: "Juan Ignacio Quattrocchi proseguirà la stagione 2024/2025 in Campania. È ufficiale, infatti, il suo prestito annuale alla Cavese 1919, squadra presente nel Girone C di Serie C, proprio come la formazione bianconera. Il classe 2004 è diventato un nuovo giocatore della Juventus alla fine di luglio di quest'anno, firmando un contratto con il nostro Club fino al 30 giugno 2029. Per lui questa in Italia è la prima esperienza lontano dal suo Paese d'origine, l'Argentina. Ora, sulla sua strada, c'è l'avventura in prestito alla Cavese 1919. Un'avventura che sarà sicuramente formativa per lui. In bocca al lupo!".

Juve, non solo Quattrocchi: Gori va allo Spezia Quattrocchi non è l'unico a lasciare il club bianconero in questo ultimo giorno di mercato. Anche il portiere Stefano Gori si trasferisce infatti in prestito allo Spezia: "Stefano Gori, dopo l'ultima esperienza in prestito al Monza, nella stagione 2023/2024, saluta nuovamente la Juventus. È ufficiale la sua cessione temporanea annuale allo Spezia, in Serie B. Arrivato in bianconero nel settembre del 2020, nel gennaio seguente è passato in prestito al Pisa fino al termine della stagione 2021/2022. Successivamente ha difeso i pali del Como e, come detto, del Perugia. Nella serie cadetta il portiere bresciano ha totalizzato oltre 100 presenze – 107 per la precisione – tra Bari, Pisa, Como e Perugia. In bocca al lupo, Stefano!".

