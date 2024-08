Mercato Serie A, caso Djalo e colpi ufficiali dell'ultimo giorno: da Gilmour a Kone

Si chiude la finestra estiva del calciomercato italiano con le ultime operazioni finalizzate prima della mezzanotte per delineare le 20 rose che si contenderanno la classifica di Serie A. La Juventus ha deciso di chiudere il proprio mercato con l'arrivo di Teun Koopmeiners decidendo di abbandonare la pista Jadon Sancho per via dei costi elevati. E' però in chiave Next Gen che la società ha voluto fare l'ultimo movimento di una ottima sessione di mercato. In uscita, Djalò è sfumato alla Roma non avendo voluto attende una risposta dal club giallorosso ed è tornato a Torino dove sarà reintegrato da Thiago Motta. Nessuna destinazione anche per Kostic e Arthur: destinati ai campionati in cui resterà aperto il calciomercato. Ufficiali i passagi di Hasa e Nonge a Lecce e Troyes.