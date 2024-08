“Grazie Juve, purtroppo non è andata come speravo”: l’addio che fa male

" Sono giunto alla fine di un importante capitolo della mia vita . Purtroppo non è andata come speravo . Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno creduto in me, gli allenatori e tutto lo staff che in questi fantastici 12 anni ricchi di emozioni hanno contribuito a farmi diventare l’atleta e l’uomo che sono oggi. Grazie Juventus, Luis" - con questo post pubblicato su Instagram, Hasa ha salutato i bianconeri. Un addio doloroso dopo una vita passata con la Vecchia Signora: dal settore giovanile a soli 8 anni, fino ai professionisti in Next Gen e la convocazione in Prima squadra.

Hasa va al Lecce, il comunicato Juve

Questa la nota ufficiale e il messaggio d'addio del club: "Luis Hasa, centrocampista classe 2004 della Juventus Next Gen, si trasferisce al Lecce a titolo definitivo. Un talento scovato a soli otto anni dalla Juventus, con cui ha giocato per anni nel settore giovanile, continuando di stagione in stagione tutta la trafila fino ad arrivare alla Next Gen, con la quale ha avuto modo di fare il suo esordio tra i professionisti recitando un ruolo da protagonista nella passata annata - giocando 40 partite tra campionato, play-off e Coppa Italia di Serie C, in cui ha raccolto complessivamente due gol e sette assist. Lo scorso gennaio poi, è arrivata anche la prima convocazione in gare ufficiali con la Prima Squadra bianconera in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone. Ora invece lo attende una nuova sfida con il Lecce: grazie di tutto, Luis, e in bocca al lupo per il futuro!". Ora potrà prendersi il suo spazio in Serie A.

