Szczesny e il post Juve: “Non parlo con Ronaldo da quando ci ha lasciati”

Dopo la risoluzione consensuale con la Juventus, Szczesny ha comunicato l'addio al calcio giocato. Il polacco riceverà anche un giro d'onore all'Allianz Stadium per prendersi gli applausi che merita dal suo pubblico per le sue stagioni in bianconero. Ma i retroscena prima di appendere i guanti e gli scarpini al chiodo sono stati molti, come ha rivelato al canale Youtube di Meczyki, media polacco. E poi anche qualche parola su Cristiano Ronaldo: "Non mi ha mai provato a convincere per andare in Arabia, non ci parlo da quando ci ha lasciati".

Szczesny, retroscena Arsenal e Ronaldo “Il sentimento ha preso piede ed ero aperto a colloqui con l’Arsenal per rispetto del club. Ma quando ho iniziato a pensarci, sapevo che non era per me. Era tutta una questione di logistica. L'opzione Gunners è arrivata prima della risoluzione del contratto con la Juventus. Ho detto: "Va bene, possiamo parlare". Due giorni dopo, però, ho deciso che non aveva molto senso” - ha rivelato Szczesny. Il polacco ha poi chiuso una volta per tutte la questione Arabia Saudita: “Possiamo finalmente dire alla gente una volta per tutte di non dire che Cristiano mi ha incoraggiato ad unirmi ad Al-Nassr? Non gli parlo in vita mia da quando ha lasciato la Juventus!”.

Poi qualche consiglio anche al ct della Nazionale: "Non voglio mettere l'allenatore in una situazione imbarazzante, ma credo che non sia stato scelto il miglior portiere polacco. Non voglio dire che Kamil Grabara sia il migliore, ma ha il potenziale per essere decisamente migliore degli altri e per diventare un portiere di livello mondiale". Sulla possibilità di organizzare una partita per l'addio al calcio: "Sto lentamente iniziando a pensare che mi piacerebbe e prima non lo pensavo. Sono di Varsavia. Sarebbe bello giocare l'ultima partita al PGE Narodowy".

