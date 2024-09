Rabiot, il sogno per il futuro è uno solo. E intanto il Milan si sfila…

Nonostante i rumors degli ultimi giorni, non ci sarà il Diavolo nel futuro di Adrien Rabiot . Il centrocampista francese è uno dei principali elementi rimasti ancora a spasso e in attesa della chiamata giusta per tornare in campo. Lo squillo però non arriverà da via Aldo Rossi, nonostante il Milan ci avesse fatto un pensierino. L’incastro sarebbe stato possibile in caso di partenza di Bennacer direzione Marsiglia. La trattativa sfumata con l’OM e le elevate richieste della mamma- manager hanno indotto i dirigenti rossoneri a rallentare i contatti. Il sogno di Rabiot resta la Premier League , anche se finora le offerte principali sono arrivate da club arabi e turchi che però non solleticano più di tanto il classe 1995.

Hermoso e gli altri svincolati

Coetaneo del transalpino, un altro svincolato di lusso come Mario Hermoso, per il quale è in corso un testa a testa tra Roma e Galatasaray, con il Newcastle terzo incomodo sullo sfondo. Il Gala ha off erto al centrale ex Atletico Madrid un triennale da 4,5 milioni a stagione più 1 di bonus, anche se l’inserimento giallorosso (a cifre ben più basse) sembra stuzzicare maggiormente il centrale spagnolo. Hermoso ma non solo: la dirigenza romanista dialoga pure con Mats Hummels per un accordo annuale da 2 milioni più bonus. Affare possibile in caso di partenza di Smalling per l’Arabia (piace all’Al-Fateh). Lavori in corso. Tra i volti celebri senza squadra ci sono giocatori che hanno vinto tutto come Sergio Ramos e Keylor Navas. Fatale la carta d’identità un po’ ingiallita, visto che viaggiano entrambi per i 38 anni. Discorso diverso per Memphis Depay. Il Diez della nazionale olandese ha sparato un po’ alto a inizio estate (voleva un triennale da 5 milioni a stagione), ma ora sembra disposto ad accontentarsi di cifre inferiori. Ci prova il Rayo Vallecano che cerca il bis tra i free agent dopo il colpo James Rodriguez. Infine sperano in un’altra chance in Italia tre vecchie conoscenze del nostro calcio come Perisic, Kjaer e Niang.