Al Ahli, mollato Osimhen: ufficiale l'arrivo di Toney

L'Al Ahli è stata una grande protagonista del mercato italiano per via delle vicende legate al futuro di Victor Osimhen. Il club militante nella Saudi Pro League ha infatti provato fino all'ultimo a convincere l'attaccante nigeriano, ma alla fine non ha trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento. Una trattativa lunga ed ormai del tutto sfumata, visto che i biancoverdi hanno annunciato ufficialmente l'arrivo di Ivan Toney dal Brentford proprio nel ruolo di attaccante.

Al Ahli, ufficiale l'arrivo di Toney Il club saudita si è assicurata le prestazioni dell'attaccante inglese classe 1996 per circa 42 milioni di euro, una cifra decisamente inferiore a quella richiesta dal Napoli per Victor Osimhen. A dare l'annuncio del buon esito della trattativa è stato il Brentford attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito: "Ivan Toney è entrato a far parte dell'Al-Ahli, club della Saudi Pro League, con un trasferimento permanente, soggetto all'autorizzazione della squadra internazionale. L'attaccante lascia il Brentford dopo aver segnato 72 gol in 141 presenze. Ha avuto un ruolo chiave nella promozione dei Bees in Premier League nel 2020/21 e nelle tre stagioni di massima serie che sono seguite".

Napoli, il punto sul futuro di Osimhen Sfumato il trasferimeto all'Al Ahli, il Napoli non è ancora riuscito a risolvere il problema Osimhen. L'attaccante nigeriano è infatti stato escluso dalla lista Serie A e potrebbe rimanere fuori squadra fino a gennaio. Le uniche possibilità rimaste sono ora legate ai mercati ancora aperti, come quelli di Arabia Saudita, Qatar e Turchia. Ipotesi che appaiono comunque molto difficili al momento.

