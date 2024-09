Mercato Toro, Radonjic alla Stella Rossa: c’è fiducia. Il Besiktas pensa a Tameze

Sì, c’è ancora tempo e pure speranza per il Torino per riuscire a piazzare altrove l’esubero Nemanja Radonjic . Un vero e proprio separato in casa da mesi, tanto da aver saltato tutta le preparazione estiva con la squadra, preferendo restare “in vacanza”. Una scelta avallata dal club che ormai non punta più sull’esterno offensivo serbo. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, verrebbe da dire. L’ex Olympique Marsiglia invece ha le idee chiare per il proprio futuro: vuole tornare in patria. E precisamente alla Stella Rossa di Belgrado, la sua squadra del cuore. Tanto da non fare nulla per nasconderlo anche pubblicamente come testimoniato da alcune Stories Instagram pubblicate dal fantasista. Un desiderio ormai sempre più forte e crescente nel cuore di Radonjic. A maggior ragione adesso che i biancorossi si sono qualificati per la nuova Super Champions.

Vagnati aspetta la Stella Rossa

Tanto che si sussurra di come l’attaccante abbia già impostato una bozza d’intesa per un triennale con la formazione allenata da Milojevic. Insomma, tutto sarebbe in qualche modo apparecchiato per potare a termine il ritorno a casa del figliol prodigo. Peccato che sia l’ex numero 10 granata sia la società serba vogliano stravincere la partita sul mercato. Il che si traduce nel voler farsi relegare a zero dal Toro il cartellino, magari pure accompagnato da una buonuscita. Scenario questo che non solletica affatto il duo Cairo-Vagnati. Il presidente e il direttore sportivo della formazione torinista aspettano a loro volta un mossa ufficiale della Stella Rossa. E possibilmente pure un’offerta. Senza ansia e alcuna fretta visto che la finestra di mercato in Serbia termina il prossimo 13 settembre. Avanti adagio dunque, anche se la sensazione è che il matrimonio possa comunque celebrarsi, alla fine.

Tameze nel mirino del Besiktas

A patto che in qualche modo tutti ci guadagnino. Al Toro conviene disfarsi di Radonjic, che guadagna 2 milioni (le prime due mensilità, comunque vada, saranno a carico dei granata) per fare lo spettatore. Chi invece resta sempre parte integrante della squadra di Vanoli, seppur non più da titolarissimo, è Adrien Tameze. Il mediano franco-camerunense rischia di giocare meno e per questo si guarda intorno. Il classe 1994 è monitorato dal Besiktas, che ha effettuato più di un sondaggio nell’ultima settimana. Pure in Turchia c’è tempo fino al 13 settembre per completare gli acquisti. Due giorni in meno di quelli a disposizione dei club greci, anche se la pista Paok si sta raffreddando nelle ultime ore. A Salonicco hanno virato con decisione sull’ex milanista Bakayoko per rinforzare la mediana. Una scelta che chiude le porte al possibile acquisto del numero 61 granata.