Djalò al Porto, Giuntoli continua ad alleggerire la Juve: cosa sta succedendo

Djalò-Juve: un anno e un feeling mai sbocciato

Tra Tiago Djalò e la Juventus non è mai nato il feeling, nonostante l'acquisto poco meno di un anno fa durante la sessione invernale di calciomercato, strappandolo all'Inter che era molto interessata. Arrivato dal campionato francese, reduce da un lungo infortunio, per mesi non ha visto il campo con Allegri e ora anche Motta, dopo averlo testato, non lo ha ritenuto all'altezza di far parte del progetto. Per lui un nuovo inizio in patria, per ripartire.