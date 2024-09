Osimhen subito via dal Napoli di Conte? Nuova pretendente per l'attaccante

Victor Osimhen potrebbe ancora lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato. Se in tante nazioni la campagna acquisti estiva è già chiusa, non è così per tutti i Paesi. Ad esempio in Turchia è ancora possibile acquistare calciatori, ed infatti il Galatasaray si sarebbe fatto avanti con i partenopei per arrivare all'attaccante nigeriano. Un tentativo forse figlio anche del recente infortunio di Mauro Icardi .

Napoli, Osimhen verso il Galatasaray

Sfumato il passaggio all'Al-Ahli, e con la pista Chelsea che non si è concretizzata, ecco che per Osimhen si starebbe aprendo una nuova pista. Come riportato da Sky Sport, il Galatasaray infatti starebbe provando ad accaparrarsi l'attaccante del Napoli: tentativo in corso per assicurarselo con la formula del prestito secco per una stagione. Una trattativa che, in caso di esito positivo, consentirebbe al centravanti di poter giocare, essendo stato messo fuori dalla lista della Serie A da Antonio Conte (che ha deciso di puntare su Romelu Lukaku, subito in gol alla prima) e non avendo dunque possibilità di collezionare minuti con gli azzurri. Secondo l'emittente, sarebbero già arrivato gli ok di Aurelio De Laurentiis e dello stesso calciatore, con solo gli ultimi dettagli da limare.

Una scelta, quella dei giallorossi turchi, che sarebbe figlia anche del recente infortunio del proprio centravanti, Icardi: l'argentino, nell'ultimo match vinto per 5-1 contro l'Adana Demirspor, ha abbandonato il campo dopo appena 25'. L'esito degli esami, come riportato dal club, è "stiramento di 2° grado (strappo, emorragia e lacerazione parziale) del gruppo muscolare dorsale superiore destro". Uno stop di alcune settimane a cui il Galatasaray vorrebbe ovviare proprio con l'arrivo di Osimhen.