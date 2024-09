Kostic last minute, cassa Juve: si tenta la cessione a titolo definitivo

Juve, su Kostic c'è l'Al-Ittihad

Sull'esterno serbo si sarebbe fiondato il club arabo dell'Al-Ittihad. La squadra, in cui milita anche l'ex Real Madrid Karim Benzema, sarebbe interessata al classe 1992 in uscita dalla Juve. Le due società starebbero discutendo per venirsi incontro sulle modalità di trasferimento, con le parti al lavoro per trovare un accordo sulla base di un passaggio a titolo definitivo per Kostic. C'è tempo fino a mezzanotte per concludere l'operazione, momento in cui chiuderà la sessione di calciomercato in Arabia. Ancora tutto in divenire, ma con il mercato in Italia chiuso i bianconeri continuano a lavorare per alleggerire la rosa.