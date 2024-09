Osimhen al Galatasaray, bagno di folla all'arrivo: "Mertens? Felice di..."

Victor Osimhen saluta il Napoli, almeno per ora. L'attaccante nigeriano, dopo essere stato escluso da Antonio Conte per la lista della Serie A, ha visto sfumare sia l'ipotesi araba dell'Al-Ahli sia quella del Chelsea in Premier League. In extremis accordo trovato tra calciatore, Napoli e Galatasaray per un trasferimento in prestito.

Osimhen-Galatasaray, entusiasmo dei tifosi Osimhen è partito per la Turchia, e appena sceso dall'aereo è stato accolto da una folla festante, in pieno delirio per il suo arrivo al Galatasaray. Lo stesso centravanti è apparso sorridente dopo aver messo piede in Turchia, per poi lasciarsi andare all'aeroporto in una coreografia ben nota ai tifosi del giallorossi, coi tantissimi supporter accorsi che hanno intonato il coro tipico del tifo organizzato della squadra.

Osimhen arriva al Galatasaray anche in virtù dell'infortunio accorso a Mauro Icardi, chissà che al suo rientro non possano trovare la giusta intesa e formare una formidabile coppia d'attacco. Intanto a margine del suo arrivo, Osimhen ha già rilasciato le prime dichiarazioni alla stampa turca: "Ho trovato un'atmosfera pazzesca, una delle tifoserie migliori del mondo: farò il massimo per i tifosi. Mertens? Prima di arrivare ho parlato con lui: è un bravo ragazzo, sono felice di ritrovarlo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA