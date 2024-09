Hummels si avvicina alla Roma: altro colpo a zero dopo Hermoso

ROMA - La Roma di Daniele De Rossi prosegue nelle manovre di rafforzamento della difesa, dopo l'addio di Smalling (Arabia Saudita) il club giallorosso ha già messo sotto contratto Mario Hermoso e sta per mettere a segno un altro colpo. Infatti il veterano Matts Hummels è molto vicino dal trasferirsi nella Capitale. La trattativa tra la Roma ed il difensore tedesco, svincolato dal 30 giugno dopo aver salutato per la seconda volta il Borussia Dortmund (la prima dal 2008 al 2016, la seconda dal 2019 al 2024 vincendo due campionati, due coppe di Germania e tre Supercoppe), è in fase avanzata dopo che i giallorossi hanno accelerato i contatti oggi: sul tavolo contratto di un anno con solo gli ultimi dettagli da limare per arrivare alla fumata bianca