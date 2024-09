Rodri al Real, il nuovo sogno di Florentino Perez: "Quest'estate a Madrid"

Il Real Madrid ha iniziato a sognare in grande per il presente e anche per il futuro. L'arrivo di Mbappé ha portato una ventata nuova e ancora fresca dalle parti della città spagnola. L'idea è sempre stata quella di avere in squadra i migliori calciatori al mondo e costruire così i successi del club come è stato fino a ora. Se la stagione 204-25 è appena cominciata, Florentino Perez e la dirigenza stanno già pensando al mercato e ai rinforzi in prospettiva per le prossime stagione. Il sogno sarebbe quello di Rodri del Manchester City.

Rodri-Real Madrid, la situazione Una situazione più particolare rispetto a quella di Davies perché Rodri ha un contratto importante con il City fino al 2027. Il centrocampista è cresciuto tanto sotto la guida di Guardiola che in questi anni ha portato la prima storica Champions League ai Citizens (con il gol in finale contro l'Inter) e nell'ultimo Europeo è stato eletto MVP della competizione oltre ad averla portata a casa con la Spagna. Insomma, ultime stagioni da protagonista per il centrocampista spagnolo. Per questo il Real Madrid ha deciso di mettere gli occhi su di lui e, secondo quanto riportato da As, anche lo stesso Rodri è lusingato dalle avances dalla squadra della sua città natale.

Il mediano ha un contratto con il City fino al 2027, ma i Citizens non sono stati in grado di convincerlo ad accettare un'offerta di rinnovo ora. Rodrigo non l'ha escluso a priori perché sa che verrebbe collocato nella scala salariale più alta, ma il madrileno sarebbe molto tentato di poter tornare nella sua città e far parte del grande progetto che Madrid sta consolidando per i prossimi anni. Al momento il valore del calciatore è di 130 milioni, ma questo non sarebbe un particolare problema per il club iberico. Le strade per il futuro di Rodri sono soltanto due: rinnovare per il City o accettare le avances del Real Madrid e firmare per i bianchi. I blancos al momento non hanno ancora mossa nulla di ufficiale ma hanno fatto capire, all'agente del calciatore, l'interesse verso il suo assistito.

