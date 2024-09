Osimhen, prestito al Galatasaray e rinnovo col Napoli: il comunicato ufficiale

NAPOLI - Victor Osimhen saluta temporaneamente il Napoli. Il club partenopeo ha comunicato ufficialmente il prestito dell'attaccante in Turchia dove giocherà per i colori del Galatasaray. Si legge: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive di Victor Osimhen al Galatasaray. Contestualmente, il Club ha raggiunto con il tesserato un accordo per un'opzione, a proprio favore, di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027". Il giocatore è già ad Istanbul: "É una bella sensazione, l'atmosfera è incredibile, è una delle migliori tifoserie del mondo, è grande essere qui. Ci vediamo allo stadio, farò il massimo per i tifosi, per farli gridare ad ogni gol, farò il massimo per loro" sono state le sue parole allo sbarco con tanti tifosi giallorossi ad accoglierlo.