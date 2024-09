Squadre più costose al mondo: Juve unico club della Serie A in top 10, la classifica

TORINO - Un'altra intensa sessione di mercato estivo si è conclusa ed è tempo di tirare le somme e tracciare un bilancio di quello che è accaduto tra entrate e uscite nei club di tutto il mondo. La domanda è una sola: quali sono le squadre di calcio che hanno speso di più in questa finestra? A dare la risposta ci pensa il 470° Cies Football Observatory Weekly Post che attraverso uno studio ha stilato la speciale top 100 dei club che hanno investito maggiormente nel calciomercato, considerando sia i calciatori arrivati a titolo definitivo, sia in quelli in prestito.

Chelsea da record e strapotere Premier

A guadagnarsi la medaglia d'oro c'è, senza troppo stupore, il Chelsea del gruppo di imprenditori guidato dal miliardario Todd Boehly. Dopo il cambio alla guida del club, i Blues hanno speso in ogni finestra di mercato una quantità impressionante di sterline e andando a formare una rosa che in questa estate ha contato oltre 40 calciatori. Risultato? Attualmente il valore totale di tutti i tesserati del Chlesea è di 1,28 miliardi di euro (senza i bonus, la cifra è di 1,15 miliardi di euro) e si tratta del valore più alto mai registrato. Un vero e proprio record precisa lo studio del Cies, ma considerando il numero di giocatori a disposizione di Maresca per questa stagione non c'è da sorprendersi. Ed è proprio la Premier a dominare i primi 10 posti, anche se in top 10 una squadra italiana c'è.