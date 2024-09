Inter, per Correa il futuro resta in dubbio: si è fatto avanti il Panathinaikos

Correa pesa sul bilancio Inter

Ovvio, un infortunio - e nelle ultime stagioni l'Inter ha sempre perso uno dei quattro attaccanti in organico per 2-3 mesi - potrebbe aprirgli degli spazi, ma, sulla carta, Correa rimane e rimarrà l'ultima scelta. L’argentino, sotto contratto fino al 30 giugno 2025, pesa a bilancio per il club nerazzurro intorno ai 7 milioni (erano 8,5 al 30 giugno, ma sono passati due mesi) e ha un ingaggio netto di 3,5 (anche in questo caso, due mensilità sono andate). In estate è stato sondato, però di fatto mai trattato concretamente, da club turchi e arabi, ma pure dal River Plate, dai suoi vecchi club Lazio e Siviglia, Genoa e Roma in alcuni momenti di agosto. Fra le candidate anche l'Aek Atene. Come si evince, non se n'è fatto nulla.