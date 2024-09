Kostic, accordo Juve-Fenerbahce: le novità e il colloquio con Mourinho

Dopo la cessione di Djalo in prestito secco al Porto , la Juventus sta lavorando per piazzare anche Kostic . Il serbo non fa parte del progetto dei bianconeri e di Thiago Motta ed è pronto ad una nuova avventura. Il Fenerbahce ha raggiunto un accordo di massima con la Vecchia Signora e ora il calciatore avrà l'occasione di parlare anche con José Mourinho , tecnico dei gialloblù. L'agente Lucci è in ottimi rapporti con la società turca dopo l'affare Dzeko e i club stanno spingendo per convincere l'esterno ad accettare la destinazione. Il calciomercato in Super Lig termina il 13 settembre e il countdown è iniziato.

Juve-Fenerbahce, accordo per Kostic: i dettagli

Il Fenerbahce ha offerto alla Juventus un prestito con opzione di riscatto. I bianconeri preferirebbero un obbligo, ma nonostante questo hanno dato il via ai turchi per chiudere la trattativa. Ora manca soltanto l'ok definitivo di Kostic per arrivare alla fumata bianca e alle firme sul contratto. La Super Lig si andrebbe a impreziosire così di un altro giocatore proveniente dalla Serie A, dopo il passaggio di Osimhen al Galatasaray. L'esterno serbo, dopo un ottimo primo anno in bianconero, nella passata stagione non ha convinto: ha realizzato solo quattro assist e nessun gol. Ora ha la possibilità di rimettersi in gioco in un campionato in crescita.

