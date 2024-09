Kostic via, quanto risparmia la Juve. Il segnale Motta e le fake news

Inserimento vincente. Come svelato ieri in esclusiva proprio da Tuttosport il Fenerbahce stava progettando il sorpasso nei confronti dei rivali cittadini del Galatasaray, che da giorni erano in pressing per portare Filip Kostic a Istanbul. Detto, fatto. Missione compiuta grazie a una regia Special. Quella di Josè Mourinho, la cui discesa in campo si è rivelata decisiva. Proprio una telefonata tra il tecnico portoghese e l’ormai ex esterno della Juventus ha sbloccato l’affare, indirizzando Kostic verso la sponda asiatica della capitale turca. Derby di mercato vinto dal Fener, che si è accaparrato il classe 1993 in prestito.