Arthur e la Juve, sviluppi di mercato: l’ostacolo che frena ogni trattativa

Dopo un'estate vissuta da seperato in casa alla Juventus, potrebbe cambiare il destino di Arthur in bianconero. Il centrocampista brasiliano è infatti stato incluso nella lista Champions da Thiago Motta e potrebbe clamorosamente tornare a disposizione dell'allenatore. Una scelta dovuta alle difficoltà di trovare una nuova sistemazione per via dell'ingaggio percepito dal club bianconero.