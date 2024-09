David, ancora Juve-Inter in Francia: il precedente e perché Giuntoli spera

Nel giorno in cui Jonathan David ha eguagliato il record di gol di tutti i tempi del Canada , potrebbe anche aver ricordato ai club di tutto il mondo di cosa sia capace il ragazzo nato a Brooklyn , ma arrivato a Ottawa da bambino. Il gol numero 29 in carriera del centravanti alla sua 54 presenza (e che gol) con il Canada ha coronato una prestazione ancora una volta maiuscola, anche da uomo assist per il momentaneo 1-0 nell’amichevole di Kansas City contro gli Stati Uniti , vinta dal Canada per 2-1 grazie appunto alle prodezze del bomber del Lille . Sembrava già quella al tramonto l’estate della definitiva consacrazione di Jonathan con il relativo trasferimento dalla Ligue 1 a un top club europeo, tanto che a giugno il presidente Letang , numero 1 del Lille, aveva ventilato l’ipotesi che il ragazzo potesse salutare la Francia e accasarsi altrove. E invece, nonostante le prestazioni, David non si è mosso anche perché la valutazione del cartellino è sempre stata monstre (una cinquantina di milioni o giù di lì) e adesso è entrato nel suo ultimo anno di contratto con il Lille, pronto a liberarsi a parametro zero in caso di mancato accordo per il rinnovo.

Le parole di David

Situazione non del tutto da escludere perché David, parlando con The Athletic dopo la vittoria sugli Usa, ha svelato che la trattativa sta comunque andando avanti: «In questo momento stiamo parlando con il presidente per valutare la possibilità di un prolungamento. Però, non so, vedremo come andrà». David non sembra convinto, anche perché da parametro zero avrebbe molto più mercato tra i top club. E infatti il discorso dell’attaccante va oltre: «In estate sono rimasto a Lille, potevo andare via sì, ma semplicemente non è successo. C’erano un paio di offerte e non abbiamo concluso l’affare, tutto qui. Ho parlato con un paio di squadre, ho parlato con altrettanti allenatori. Ma alla fine è andata così». In Canada lo chiamano The Iceman per la sua freddezza sotto porta, una qualità che attira non solo i club di Premier League, Chelsea in testa, ma anche Inter e Juventus.