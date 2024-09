Lista Uefa e lavoro in gruppo: Arthur, lo scampato Juve ora spera in Motta

TORINO - Rieccolo. Arthur Melo rappresenta l’unico sopravvissuto in casa bianconera tra i calciatori considerati tra gli esuberi a inizio stagione. Il solo a essere sfuggito alla mannaia del trio Cristiano Giuntoli-Peppe Pompilio-Stefano Stefanelli che per tutta l’estate hanno lavorato alacremente sul fronte uscite, completando ben 18 cessioni. L’ultima in ordine di tempo è arrivata proprio nelle scorse ore con la partenza di Filip Kostic destinazione Fenerbahce (in prestito secco). Difficile però - anche a causa di un ingaggio decisamente elevato (5,5 milioni netti fino al 2026) - che il brasiliano possa seguire le orme dell’esterno serbo. In Super Lig il mercato chiude il 13 settembre; mentre in Grecia tra sole 48 ore. Tradotto: ci sarebbe, almeno a livello temporale, ancora speranza, anche se il centrocampista scuola Gremio appare poco orientato in questo momento dalla possibilità di andare via. Le destinazioni possibili non appaiono minimamente intriganti e di livello, nonostante la Juve anche in questi giorni ha provato a trovare una soluzione in prestito.