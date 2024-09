Juve, blindato il nuovo Verratti: Montero stregato, regia e punizioni letali

TORINO - E dunque anche il penultimo degli indesiderati ha lasciato la Continassa: va al Fenerbahce di José Mourinho, in Turchia, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025. Un “prestito secco” dunque, che lascia aperta la porta al suo ritorno nella prossima stagione. Ormai separato in casa da tempo, Kostic saluta la Juventus - dove è approdato da campione di Europa League in carica - dopo 87 partite, dietro soltanto a Danilo e Locatelli nel periodo. Valutato con sussiego degno di miglior causa, Kostic è stato il calciatore della Juventus con più occasioni create per i compagni in tutte le competizioni: 141, inclusi i suoi 15 assist, altro record bianconero tra la stagione 2022/223 e 2023/24. Chiusa una storia, se ne apre un’altra che ha per protagonista Francisco Conceiçao, ora bloccato da un problema muscolare, ma considerato una risorsa “spacca partite” da Thiago Motta. Papà Sergio ha garantito per lui: "Siamo molto diversi, ma lui è un bel giocatore. Ha un ottimo cambio di direzione, nell’uno contro uno è davvero bravo. La nostra è una famiglia di calciatori, uno gioca a Cipro, un altro a Zurigo, poi c’è Moser che è in seconda divisione in Portogallo. Cinque figli e tutti nel calcio. Francisco deve ancora crescere, ma alla sua età è normale. Lui ha questa voglia di vincere sempre, questa fame che lo spinge sempre a dare il massimo".