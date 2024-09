Nicolussi Caviglia, il destino è scritto: Juve, riscatto e Venezia, parla Antonelli

"Ci tengo innanzitutto a dire che la vendita di Tessmann, che può essere sembrata difficile e che abbia fatto perdere tempo, ci ha fatto raggiungere l'obiettivo di vendere un giocatore ad una cifra buona. Nicolussi Caviglia era stato individuato come sostituto. L'operazione imbastita con la Juventus era sì di un prestito, ma in modo tale che a determinate condizioni sarebbe nostro e posso dire che praticamente è come se fosse un'acquisizione. E preciso che il riscatto non cambia in base alla categoria". Lo ha detto questa mattina Filippo Antonelli, sporting director & general manager del Venezia, nella conferenza stampa di bilancio della sessione estiva di calciomercato: "Quest'anno ci aspetta una stagione piena di sfide, che dobbiamo affrontare con la forza dell'unione. Un'unione composta del gruppo squadra capitanato dal mister e il suo staff, dalla società, dalla proprietà, dai dirigenti, dalla stampa locale, ma soprattutto, dal nostro valore più importante, i nostri tifosi. La grande sfida di determinare il Venezia come club di Serie A sarà realizzabile solamente restando tutti uniti, lasciando fuori dalla nostra unione coloro che possono minare e indebolire le nostre convinzioni. Una gara alla volta, insieme ai nostri tifosi, lotteremo per diventare una società scomoda da affrontare, realizzando così l'obiettivo finale che è quello di giocare nella massima categoria anche nella stagione 2025/26".