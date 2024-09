Allegri, Sarri e gli altri disoccupati: uno di loro presto in Serie A?

Milan, tutti i nomi in caso di addio di Fonseca

Detto questo, però, ai piani alti di Casa Milan non sono contenti e nonostante le dichiarazioni pubbliche - "avremmo preferito fare 9 punti nelle prime tre partite, è ovvio, però non c’è panico ed eviterei di parlare di partite importantissime o simili", la postilla dell'ad -, è chiaro che tutti si attendono una svolta e già la partita col Venezia di sabato sera rappresenta un bivio vitale in campionato. Inter e Juventus hanno infatti già 5 punti in più, non è pensabile che il Milan non conquisti il bottino pieno con i lagunari. Anche perché una non vittoria creerebbe un clima ostile a San Siro, con la Curva Sud già da mesi in fermento. Non battere il Venezia, inoltre, renderebbe ancor più delicato l'esordio in Champions con il Liverpool, per non parlare poi della gara con l'Inter, reduce da sei successi consecutivi nei derby, l'ultimo valso la vittoria aritmetica dello scudetto della seconda stella. Per Stefano Pioli i ko contro i nerazzurri erano diventati un'onta che ha di fatto condizionato la sua conferma al Milan. L'Inter - oltre a Venezia e Liverpool -, potrebbe quindi rappresentare una sliding door anche sul destino di Fonseca che intorno a sé comincia a sentire rumors su allenatori top, "disoccupati" e in attesa che una panchina importante si liberi. Si va da Max Allegri (il cui nome è già circolato in ambienti milanesi e torinesi, ma il cui profilo non sembra sposarsi con l'attuale dirigenza rossonera) a Maurizio Sarri, passando per Thomas Tuchel e Sergio Conceiçao, quest'ultimo già sondato in estate prima che la scelta cadesse sul suo connazionale.