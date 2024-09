Zalewski resta a Roma da De Rossi: rifiutata la proposta del Galatasaray

Roma o Galatasaray : questa la scelta che si era posta davanti a Nicola Zalewski , classe 2001 dei giallorossi (italiani). Come riportato da Sky Sport, a circa 24 ore dalla chiusura del calciomercato in Turchia, il 22enne ha deciso: resterà nella Capitale alla corte di Daniele De Rossi , e sarà dunque subito a disposizione per il rientro in campo in Serie A domenica nel lunch match contro il Genoa .

Zalewski resta alla Roma: no al Galatasaray

Zalewski sembrava effettivamente ad un passo dal club turco, nel quale solo qualche giorno fa si è accasato anche Victor Osimhen. Invece, nonostante nelle scorse ore fosse arrivato un emissario dei turchi in città per cercare di chiudere l'accordo, il centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Roma ha deciso di non cambiare squadra, né tantomeno campionato.

Come riportato dall'emittente, nonostante una proposta economica allettante, ha preferito proseguire la sua avventura con De Rossi: una decisione maturata il giorno prima della chiusura del mercato turco. Il Galatasaray, dopo il no di Zalewski, starebbe continuando a guardare in Italia per gli ultimi rinforzi: nel mirino Mario Rui del Napoli e Fodé Ballo-Touré del Milan.