Rabiot, l’incredibile storia: cos'è successo quest'estate?

«Imbarazzante». Didier Deschamps non ha usato giri di parole per parlare della situazione di Adrien Rabiot, suo perno del centrocampo che al 13 di settembre non ha ancora una squadra nella quale giocare. Imbarazzante perché è incredibile che un professionista di così alto livello, titolare della Juventus e della nazionale francese si trovi in questa condizione.

Ma perché Rabiot si è trovato in questa situazione?

Anche Thiago Motta, oggi in conferenza stampa, ci è tornato, dicendo che non è vera la notizia di un contatto fra loro due e di non sapere perché, alla fine, Rabiot abbia deciso di lasciare la Juventus. Occhio, Thiago e Rabiot hanno o... avevano un eccellente rapporto, nato nel Psg. Perché, quindi, Rabiot non ha accettato l'offerta della Juventus, ovvero sette milioni netti a stagione, lo stesso stipendio che aveva percepito negli anni precedenti?