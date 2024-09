Rabiot-Motta, interviene mamma Veronique: la replica dopo la conferenza Juve

Un clamoroso ritorno di Adrien Rabiot alla Juventus non è stato escluso dal tecnico bianconero Thiago Motta che, ieri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Empoli, aveva dichiarato: "Non mi ha chiamato, mi piace come ragazzo e come giocatore ma ha preso una strada diversa e gli auguro felicità nel trovare una squadra dove poter esprimere il suo talento". Il francese scuola Psg si è svincolato lo scorso 30 giugno alla scadenza naturale del contratto che lo legava al club bianconero, rifiutando, di fatto, un'offerta di rinnovo da circa 7 milioni a stagione più bonus per quattro anni.