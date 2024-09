La triste fine di Rabiot: Juve-Psv di Champions dalla tv dell’hotel

Il ritorno in Champions League della Vecchia Signora lo vedrà dalla suite dell’hotel di Marsiglia, dove in queste ore ha preso dimora. Altro che giocare da protagonista la massima competizione europea per club. Adrien Rabiot non è più uno svincolato di lusso, avendo accettato il corteggiamento dell’OM. Nel suo futuro ci sarà ancora un po’ di Italia, visto che è stato Roberto De Zerbi in prima persona ad accettare la proposta del club marsigliese. «Una accoglienza incredibile - le prime parole di Rabiot a Marsiglia - Non me lo aspettavo, vedere tutte le persone qui, mi scalda il cuore. So che anche la mia famiglia è felice, mi fa già venire voglia di giocare e vincere. Alla fine parlando molto con Benatia ho deciso di accettare il progetto. Ho parlato anche con De Zerbi, questo mi ha fatto piacere. Poi c’è l’atmosfera, il fervore, lo stadio, il pubblico... L’obiettivo è necessariamente vincere e tornare in Champions. Non so se potrò giocare subito, ma sono in buone condizioni. Non vedo l’ora di allenarmi e di tornare al Vélodrome». Oggi visite mediche e firme di rito sul contratto biennale da 6 milioni a stagione più premi e un ricco bonus alla firma per la mamma-manager Veronique, che qualcosa però nella gestione del figlio ha sbagliato.