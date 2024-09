Il Psv si consola dopo la Juve: ufficiale l'arrivo di Perisic a zero

Psv, ufficiale l'arrivo di Perisic a zero

Il club olandese ha annunciato l'arrivo di Perisic tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito: "Il PSV ha ingaggiato Ivan Perisic. L'esterno 35enne con più di settecento partite nel calcio professionistico, ha firmato un contratto fino all'estate del 2025. Il nazionale croato si unisce immediatamente alla squadra principale. Il 136 volte nazionale croato era ancora attivo agli Europei di quest'estate. Non è affatto uno sconosciuto nel calcio professionistico. Quindici anni fa ha fatto il suo debutto da professionista e da allora è stato attivo in campionati importanti come la Serie A italiana, la Bundesliga tedesca e la Premier League inglese. E nel 2018 ha giocato con la Croazia nella finale della Coppa del Mondo contro la Francia. Ivan Pesisic proveniva dalle giovanili dell'HNK Hajduk Spalato, ma nel 2009, per conto del KSV Roeselare, ha fatto il suo debutto da professionista in Coppa del Belgio. L'inizio di una carriera impressionante, in cui ha militato in club come il Brugge, Borussia Dortmund, Inter, Bayern Monaco, VfL Wolfsburg e Tottenham Hotspur, tra gli altri. Quest'anno è approdato di nuovo all'HNK Hajduk Spalato, ma alla fine di agosto club e giocatore hanno messo fine alla collaborazione. Così si è aperta la porta per una nuova era nella carriera di Ivan Pesisic, l'era del PSV".