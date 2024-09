Dici Milan e pensi Juve: chi sono i tre ex in lista per il dopo Fonseca

Il Milan pensa a Sarri per il dopo Fonseca

In questo senso stanno salendo le quotazioni di Sarri che chiaramente sarebbe una garanzia per il nostro campionato, dove il Milan deve assolutamente entrare fra le prime quattro. Sarri gioca col 4-3-3, dunque si sposerebbe con la rosa a disposizione, anche se storicamente è un tecnico che ha bisogno di tempo per far comprendere le proprie richieste ai giocatori. Di certo, il Milan optando per lui, sbugiarderebbe le scelte fatte in estate, quando Sarri era già libero - e disponibile -, ma non fu preso in esame (come Conte) perché il club cercava un profilo più giovane e meno “ingombrante”. Per questo rimane sullo sfondo anche Max Allegri, che tornerebbe volentieri al Milan, ma col quale non è scoccata la scintilla nei mesi scorsi (complice anche il rapporto non del tutto idilliaco con Ibrahimovic 13-14 anni fa). Ma Allegri è libero, dunque è nei ragionamenti della dirigenza rossonera come Conceiçao e Tudor, due sergenti di ferro che conoscono il calcio italiano e metterebbero alle strette i giocatori. Controindicazioni: anche Conceiçao è stato valutato in estate prima di puntare su Fonseca, mentre Tudor da anni gioca con la difesa a tre.