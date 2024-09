"Ricci, Guardiola ti vuole! Occhi City in casa Toro per sostituire Rodri"

Il Manchester City di Pep Guardiola dovrà fare a meno fino a fine stagione di Rodri. Il centrocampista spagnolo fu match winner della Champions League vinta dai citizens nel 2023, finirà tra i primissimi nella corsa al Pallone d'Oro dopo aver vinto lo scorso anno l'Europeo con la Spagna oltre alla Premier League, ma per la squadra di Guardiola è anche un elemento imprescindibile. Eppure l'infortunio al legamento del ginocchio destro rimediato contro l'Arsenal lo costringerà ai box per diversi mesi. Il tecnico catalano starebbe guardando in Italia per il suo sostituto.

"City: Rodri out, Guardiola pensa a Ricci" Secondo quanto riportato dal Guardian, infatti, Guardiola avrebbe messo gli occhi su Samuele Ricci del Torino per rimpiazzare Rodri fino al termine della stagione. Il centrocampista classe 2001 rappresenta uno dei punti fermi della squadra di Paolo Vanoli, capace di chiudere in vetta alla classifica di Serie A dopo le prime 5 giornate (in attesa che si completi la sesta). Ricci, sottolinea il quotidiano, si è inoltre distinto con la maglia dell'Italia nel match vinto per 3-1 dagli azzurri sulla Francia: può ricoprire diversi ruoli, ma sta emergendo in quello di playmaker. Sarebbe ritenuto da citizens un investimento a lungo termine e non un rimpiego, con il costo che potrebbe aggirarsi sui 30 milioni di sterline.

Nella conferenza pre gara contro il Newcastle, a Guardiola è stato chiesto se potesse sostituire Rodri con i calciatori presenti in rosa. Mateo Kovacic, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Matheus Nunes, John Stones, Manuel Akanji e Rico Lewis: uno di questi potrebbe essere in grado di sostituire lo spagnolo? La risposta di Pep è stata: "Se vinciamo, sì. Se non vinciamo è perché ci manca Rodri. Con lui siamo più forti: certe cose nel calcio succedono. Dispiace perché si tratta di un infortunio lungo, di 8-9 mesi. E poi non potrà tornare ai suoi livelli dopo appena un mese, servirà tempo. Abbiamo giocatori meravigliosi, troveremo un modo". Che la soluzione interna sia solo fino al mercato di gennaio? Intanto il City valuta il da farsi, con lo sguardo puntato su Ricci.

