Szczesny, inizia la nuova avventura col Barcellona: visite mediche e poi firma

L'avventura di Wojciech Szczesny è pronta a ripartire in Spagna. L'ex Juventus è partito questa mattina dall'aeroporto di Malaga per raggiungere Barcellona e dare il via al ritorno in campo a pochi mesi dal ritiro. Sì, perché il polacco dopo il mancato rinnovo con i bianconeri ha deciso di appendere i guanti e, infatti, gli è stato riservato un pasillo d'onore all'Allianz prima della gara contro il Napoli . Pochi giorni dopo, però, è arrivata la chiamata del Barca a seguito dell'infortunio di Ter Stegen .

Szczesny-Barcellona, l'arrivo del portiere

Il portiere polacco, 34enne, è atterrato a Barcellona e ha già raggiunto il Ciutat Esportiva, ovverto il centro sportivo del club blaugrana come hanno ripreso e raccontato diversi media spagnoli. Per Szczesny dunque è arrivato il momento di effettuare le visite mediche di rito prima di mettere la firma sul contratto e iniziare a lavorare per la squadra allenata dal tedesco Flick.

Il suo arrivo è stato reso necessario a seguito del brutto infortunio al ginocchio occorso a Ter Stegen. Il Barcellona, dopo una serie di attente valutazioni, ha deciso di andare sul mercato degli svincolati e scegliere l'ex Juve per qualità ed esperienza per fare il titolare in questa stagione tra Liga e Champions League.