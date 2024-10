Szczesny al Barcellona, è ufficiale: "Ritiro? Ho cambiato idea perché..."

Questo il comunicato con cui il Barça ha annunciato l'arrivo di Szczesny: "Il Barcellona e Wojciech Szcz?sny hanno raggiunto un accordo per l'arrivo del portiere al Club fino al 30 giugno 2025. Il portiere polacco arriva in circostanze insolite, ma non c'è dubbio che il suo curriculum parli da solo. Nel corso della sua carriera, che sembrava essere giunta al termine in estate, ha giocato in top club come Arsenal, Roma e Juventus da quando ha lasciato la sua città natale, Varsavia, all'età di 16 anni. Prime parole di Szczesny da calciatore del Barça sui social del club: "Sono davvero orgoglioso di essere un giocatore del Barcellona. Visca el Barça!".

Szczesny, al sito ufficiale del club, ha poi rilasciato anche la prima vera intervista: "Un momento di grande orgoglio. Ero sinceramente pronto per il ritiro, e ne ero felice. Ma sono stato qui in città un paio di giorni, ho visto le persone come mi hanno trattato, dimostrandomi quanto per loro tutto questo sia importante. Mi rende orgoglioso essere parte di tutto ciò: sento un clima familiare nonostante si tratti di un grande club, e questa per me è una cosa davvero importante. C'è un tifo enorme qui, è pazzesca la passione dei tifosi. Sono stato allo stadio per la gara di Champions: la squadra è incredibile, percepisco grande entusiasmo. Sono pronto per mettermi a lavorare: ero vicino al ritiro, ma quando mi hanno chiamato dal Barça ho parlato con la mia famiglia e i miei amici, e mi han detto che sarei stato uno stupido a non accettare questa offerta. Robert Lewandowski ha avuto un ruolo importante: è stato il primo a chiamarmi e a parlarmi di questa possibilità, ma soprattutto è stato il primo ad avere l'idea di farmi venire qui".