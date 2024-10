Dimenticate Calafiori, Giuntoli ne ha puntato un altro: occhi Juve a Bologna

Il ballo di gennaio deve ancora iniziare, ma i biglietti di invito sono già stati spediti perché l’infortunio di Bremer ha inevitabilmente ampliato l’urgenza : serve un centrale in più e poiché dalla Juventus escludono con forza ogni ipotesi di ricorso agli svincolati, l’operazione è rinviata al mercato di riparazione. Per il quale Cristiano Giuntoli si è già messo al lavoro riprendendo piste già perlustrate in precedenza. Confermate, per esempio, le indiscrezioni circa l’interesse per Jorrel Hato, centrale dell’ Ajax di cui si dice un gran bene. E che, nonostante i soli 18anni, può portare in dote l’esperienza di 30 partite con i biancorossi con i quali ha conquistato la titolarità anche nel percorso di Europa League. A suo vantaggio, poi, ha anche una discreta duttilità che gli consente di occupare le due posizioni da centrale e di disimpegnarsi anche come laterale di sinistra, caratteristiche che piacciono molto a Motta.

L'operazione Hato e l'indizio Beukema

Attenzione, però, perché non è una operazione semplice visto che l’Ajax valuta il difensore intorno ai 30 milioni. Poi sì, certo, con il club di Amsterdam i rapporti sono molto buoni, rinsaldati anche dalla trattativa che ha portato Daniele Rugani da Francesco Farioli. Un rapporto certo più fluido di quello che intercorre in questo periodo storico con il Bologna, il club dove gioca uno degli altri obiettivi per la difesa: Sam Beukema. Già, curiosamente un altro olandese (ma italianizzato assai: la sua famiglia ha una casa a Riccione che lui adora per vacanze e relax) che però si porta appresso il valore aggiunto di aver già lavorato lo scorso anno in rossoblù con Thiago Motta. È stato protagonista di un ottimo esordio in Champions a Liverpool, tanto da sollevare i rimpianti di Arne Solt che lo ha elogiato nel post partita: «Volevamo Sam al Feyenord quando ero lì - ha spiegato il tecnico degli inglesi - Cercavamo un difensore centrale di prospettiva, e avevamo individuato in lui un grande potenziale. Al Bologna sta facendo benissimo, è un giocatore che ho sempre seguito con interesse. È stato bello vederlo all’opera e confermare quanto di buono pensavo su di lui».

E ne sono più che mai convinti anche a Bologna dove il ragazzo sta adattandosi molto bene al sistema di gioco di Italiano («rispetto a Thiago Motta vuole più profondità e in allenamento parla di più» aveva rivelato in estate al Corriere dello Sport) e sarà dura strapparlo a gennaio, quando il club emiliano dovrà ancora cimentarsi nelle gare di Champions. Curiosamente, intanto, il “derby” sulla convocazione in Nazionale lo ha vinto Hato che, a differenza del connazionale “bolognese” è stato chiamato da Koeman per le gare di Nations League. Anche per Beukema, in ogni caso, la cifra è di poco inferiore a quelle richiesta dall’Ajax per Hato. Così, e si volesse optare per una scelta più economica, va tenuta d’occhio la possibilità di un ritorno di Tarik Muharemovi? dal prestito al Sassuolo dove, peraltro, non sta giocando molto. Inviti per il ballo di gennaio.