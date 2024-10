Carvajal, il Real Madrid si fionda sul mercato: accelerata per il colpo sulla fascia

Perso Dani Carvajal per tutta la stagione, il Real Madrid si è già messo alla ricerca di un sostituto. Niente interventi sul mercato svincolati, se ne riparlerà a gennaio o addirittura dopo: i blancos infatti, secondo "As", stanno valutando una soluzione più a lungo termine e il nome in cima alla lista è quello di Trent Alexander-Arnold , 25enne laterale inglese del Liverpool in scadenza a giugno.

Hakimi in ribasso

Giovane ma con grande esperienza ad alti livelli già alle spalle, rappresenta il profilo ideale per il presente e per il futuro considerando che Carvajal ha 32 anni e il suo vice in rosa, Lucas Vazquez, ne ha 33. Alexander-Arnold ha poi uno sponsor d'eccezione, Jude Bellingham, suo compagno di nazionale e grande amico. In ribasso invece le quotazioni di Achraf Hakimi, vicino a rinnovare il contratto che lo lega al Psg e attualmente in scadenza nel 2026.