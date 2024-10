Marotta pronto a soffiare il colpo alla Juve. Thuram, se arriva l’offerta…

Come potrebbe cambiare l'attacco con David

Il che fa riflettere su come potrebbe cambiare la situazione dell’attacco interista, la prossima estate. Perché se è vero che l’Inter saluterà Arnautovic e Correa giunti a scadenza, è anche vero che un Jonathan David nel roster, per importanza tecnica e anche per presumibile importanza economica dell’operazione non può essere inquadrato nell’ottica della ricerca per una nuova quarta punta. Bloccare il canadese, insomma, potrebbe essere una mossa per portarsi avanti nel caso arrivassero delle offerte per Marcus Thuram. Il francese, molto amato a Milano e perfettamente integrato nella squadra, sta facendo una gran stagione, ma aleggia sempre sul suo futuro la clausola rescissoria da 85 milioni di euro inserita nel contratto che scadrà a luglio del 2028. Non va scordato, poi, che anche Thuram è arrivato a Milano da parametro zero: rivenderlo a prezzo di clausola sarebbe un bel colpo, a livello finanziario per l’Inter. Perché per quanto a livello sportivo e umano sarebbe un gran dispiacere vedere uno come Tikus salutare Appiano e andare via, è anche vero che 85 milioni sarebbero una bella plusvalenza. E soprattutto un bottino che, al di là del beneficio che porterebbe nelle casse del club comunque già parecchio risanate con le gestioni degli ultimi anni, permetterebbe all’Inter di fare altri investimenti sul mercato. Leggasi: svecchiare una rosa che inizia a dare conto dell’età dei giocatori nei vari reparti, difesa in primis.