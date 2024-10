Ct Inghilterra, spunta un nome pesantissimo: l’indizio che fa sperare

Sono trascorsi 88 giorni dalla finale persa a Berlino contro la Spagna, e 86 da quando Gareth Southgate, il tecnico che per 8 anni aveva guidato i Tre Leoni, ha detto addio alla Nazionale. Quasi tre mesi nei quali la Football Association non ha ancora chiarito quale sarà il futuro della panchina. Ad agosto la Federazione ha affidato questo periodo di transizione a un tecnico federale, quel Lee Carsley che tanto bene ha fatto da selezionatore dell’Under 21, vincendo nel 2023 l’Europeo. Un lavoro a tempo, come la stessa FA aveva specificato nel comunicato di presentazione, «in attesa che il processo di reclutamento del nuovo tecnico si concluda». Un processo evidentemente lungo, ma anche particolarmente riservato, considerando che non è ancora dato sapere quali siano i nomi su cui i manager federali stanno lavorando. Così iniziano a essere sempre più coloro che trovano sospetto un tale apparente immobilismo. Un atteggiamento che può significare una sola cosa: ovvero, che la Football Association abbia in canna un colpo a effetto, uno di quelli per cui vale la pena aspettare anche a lungo.