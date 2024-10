Ve lo ricordate? Giocava nell'Inter di Ronaldo e sfidava la Juve: ora allenerà in Albania

Moriero, dalle Maldive al ritorno in Albania

Dopo le prime esperienze da allenatore, nel 2020 Moriero aveva deciso di accettare la proposta della Dinamo Tirana per guidare la squadra della capitale albanese. Un'avventura durata poco più di una stagione, con le dimissioni arrivate nel marzo del 2021 nonostante il primo posto in classifica. Moriero aveva poi fatto parlare di sé per essere diventato il commissario tecnico della nazionale maldiviana. Un'esperienza conclusa per fare ritorno proprio in Albania al KF Laci. Attualmente ultimo in classifica con soli 3 punti conquistati in 8 giornate (3 pareggi e 5 sconfitte), l'ex centrocampista avrà il compito di migliorare la situazione dopo la firma di un contratto di un anno con opzione per un'ulteriore stagione.